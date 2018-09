Bar Corinthians: a intensa paixão de um croata pelo Timão

O acanhado bar localizado em Sesvete, o bairro mais à leste de Zagreb, mal pode ser notado à primeira vista. Batizado de Corinthians, o estabelecimento simples, mas rico em objetos do Timão, impressiona quem conhece a história do clube. Os quadros na parede vão desde fotos de jogadores que disputaram a primeira partida no Parque São Jorge até o ex-piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. Mas como Željko Pavletić, um torcedor fanático do Dinamo Zagreb, teve a ideia de homenagear uma equipe brasileira?

Coincidentemente, quando nossa reportagem visitou o local, um casal de brasileiros estava em uma das mesas apreciando as paredes que contam parte da história do Timão enquanto apreciava algumas cervejas. Gilberto e Nanci, moradores de São Bernardo, viajaram de férias à Croácia e compartilharam a surpresa ao se depararem com o estabelecimento.

“Foi a primeira vez depois de mais de 20 dias que nós nos sentimos no Brasil. Todos os detalhes que ele conseguiu trazer para cá…”, disse o casal. “Ele nos recebeu como velhos amigos, fala um pouquinho de português, estamos muito felizes. Essa é a segunda vez que viemos aqui, viemos no sábado, e a convite dele viemos de novo”.

Tudo começou na Copa do Mundo, em 2014, no Brasil. Željko Pavletić viajou até o país para acompanhar a seleção croata na competição. A paixão pelo Corinthians foi à primeira vista, uma vez que a Croácia enfrentou o Brasil na partida de abertura do Mundial justamente naquela que passaria a ser a nova casa do Timão.

“Quando fomos para o Brasil, o primeiro canto que aprendemos foi ensinado pelos torcedores do Corinthians, com quem também fizemos nossas primeiras amizades. O primeiro cântico que aprendemos foi “Aqui tem um bando de loucos”, mas loucos por ti Croácia. Depois, quando voltamos para cá, decidimos abrir o bar, tinha que fazer algo com aquilo. Foi bom, fizemos amizades, agora vamos todo ano ao Brasil, pelo menos uma vez por ano, para assistir a alguns jogos, já que é muito caro ir mais vezes que isso”, afirmou Željko Pavletić, que inaugurou o bar em abril de 2015.

O dono do estabelecimento, que também foi a Manaus e Recife durante a Copa do Mundo, revelou que desde então já visitou o Brasil outras quatro vezes. Ele esteve presente na goleada do Corinthians por 6 a 1 sobre o São Paulo, na caravana da Gaviões da Fiel para o jogo contra o Santos, em que o Timão perdeu por 2 a 0, no confronto com o Sport, último jogo do Brasileirão do ano passado, além da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras neste ano, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Dividindo seu tempo entre o bar e seu trabalho de chauffer, levando turistas para passear pela Croácia, Željko Pavletić planeja retornar ao Brasil em fevereiro do ano que vem, quando a Gaviões da Fiel completará 50 anos e poderá aproveitar o Carnaval. Enquanto isso, ele segue praticando seu português.

“Eu falo pouco de português, como ‘Chora Porco’, ‘Palmeiras não tem Mundial’, ‘Bambis’, ‘Todo Poderoso Timão’”, concluiu aos risos.