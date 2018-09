Após vender Moisés ao Palmeiras, Rijeka não se esquece do meia

Todo clube de futebol se orgulha de sua história, porém, o Rijeka faz questão de exibir suas conquistas por toda parte. No restaurante do clube, localizado no estádio Rujevica, é possível se deparar com camisas históricas da seleção croata, de adversários do país em Copas do Mundo, incluindo o Brasil, além de troféus e fotos de jogadores que marcaram época no país do Leste Europeu.

Moisés é um deles. Vendido ao Palmeiras em dezembro de 2015 por 1 milhão de euros, o meia defendeu o Rijeka por duas temporadas e meia, tempo suficiente para se sagrar campeão da Copa da Croácia, em 2013/14, e da Supercopa da Croácia, em 2014.

Questionado sobre Moisés, um dos funcionários do clube garante que o jogador era, além de bom de bola, uma boa pessoa. Não podia ser diferente. O meia fez parte do time que “pavimentou” o caminho para o Rijeka, posteriormente, conquistar seu primeiro título do Campeonato Croata, em 2017, dando fim à sequência de 11 conquistas consecutivas do Dinamo Zagreb.

Comprado por um empresário italiano em 2012, o Rijeka passou por uma grande transformação nos últimos anos, incluindo a polêmica mudança de estádio. Antes, a equipe mandava seus jogos no Kantrida, tido como um dos estádios mais interessantes do mundo por estar localizado às margens do Mar Adriático. Hoje, grande parte dos confrontos acontecem no Rujevica, inaugurado em agosto de 2015, mas que não conta com a aprovação da torcida, fiel à antiga praça.

Rijeka também é o time da presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarovic. A chefe de Estado, que ficou famosa durante a Copa do Mundo da Rússia pelo seu caloroso suporte à seleção croata, nasceu na cidade e, quando pode, acompanha a equipe in loco.