Muito prazer!

“Mein Name ist Marina Panizza”.

“My name is Caio Poltronieri”.

Assim começavam nossos emails. “Em março iremos para a Suíça para falar sobre a evolução do futebol local”. A justificativa parecia agradar aos destinatários. Afinal, poucos parecem falar sobre a prática do esporte mais popular do planeta no território suíço. Se perguntarmos para as pessoas quem é o atleta suíço mais famoso a resposta será fácil. Com 20 títulos de Grand Slam na carreira, o tenista Roger Federer é inegavelmente o esportista mais conhecido do país. No futebol, no entanto, a Suíça nunca teve muita expressão. Será que essa situação está perto de mudar?

Adversária do Brasil no Grupo E da Copa do Mundo de 2018, a seleção suíça vem numa crescente ao longo dos anos e pode muito bem surpreender. Por pouco os suíços não chegaram à Copa desse ano como uma das cabeças de chave da competição. Depois de 90% de aproveitamento nas Eliminatórias,

perderam para Portugal na última rodada e precisaram jogar a repescagem para conquistar a vaga para seu 11º Mundial.

Em 2006, a Suíça saiu da Copa da Alemanha sem tomar nenhum gol no tempo regulamentar. Foram duas vitórias e dois empates por 0 a 0. Depois de se classificar para as oitavas-de-final em primeiro lugar no seu grupo, foi eliminada nos pênaltis pela Ucrânia.

Na África do Sul, em 2010, não conseguiu a classificação e caiu na fase de grupos. Mas em 2014, jogando no Brasil, deu trabalho mais uma vez. Enfrentou a Argentina de Lionel Messi nas oitavas-de-final e só foi eliminada graças a um gol de Di María já na prorrogação.

Podemos dizer que muito da evolução do futebol suíço começou em 2009, com o título no Mundial Sub-17. Nove anos depois muitos jogadores daquela geração ainda mostram a eficiência na seleção principal – e em clubes ao redor do mundo. Casos de Xhaka, meia do Arsenal, Seferovic, atacante do Benfica, e o craque da equipe, o meia Shaqiri, do Stoke City. Entre eles misturam-se jogadores experientes, como o lateral-direito Lichtsteiner, da Juventus.

Disciplina e referência no sistema defensivo são algumas das características da equipe do técnico Vladimir Petkovic. Por meio de investimentos, o pequeno país europeu tenta se destacar no futebol. Mas o que é exatamente o futebol suíço? Como a Suíça chegou ao patamar em que se encontra hoje?

O que o Brasil irá encontrar no primeiro jogo da Copa da Rússia no dia 17 de junho?

E, a principal questão, até onde a Suíça pode chegar no esporte mais amado do mundo?

Convidamos você a percorrer os Alpes, de cidade em cidade, história em história, em busca dessas respostas.

Será uma honra!

Marina Panizza e Caio Poltronieri.

Komm mit uns!!